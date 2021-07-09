全國疫情三級警戒延長至7月26日，雖然即將開放餐飲業有條件內用，但不少民眾仍做好繼續在家用餐的心理準備。國民健康署提醒，市售食品以精緻澱粉市售的即食食品成分以精製澱粉為主，長期下來容易缺乏蔬果和蛋白質，並傳授在家備餐3重點。

防疫期間，民眾常會購買冷凍水餃、調理包、泡麵等食品放在家中，國健署署長吳昭軍提醒，從選購、烹調及營養均衡3方面著手，在家也能輕鬆吃出健康。

選購即食食品時，務必看清「營養成分標示」，多方比較，選擇油（脂肪）、鹽（鈉）、糖等成分含量低的食品，並以多樣原態食物如糙米、地瓜、深綠色蔬果等優先。

烹調時，多利用清蒸、水煮、滷及涼拌，減少油炸、糖醋及勾芡等方式；像是烹調泡麵或調理食品時，將油包和調味包減半、油炸麵在煮前先用熱水燙過，簡易去油，吃起來更無負擔。

尤其市售的即食食品成分以精製澱粉為主，長期食用容易缺少蔬果、蛋白質等營養；如果不方便出門，可多利用如冷凍蔬菜、紅蘿蔔、白蘿蔔、洋蔥、乾香菇、乾海帶、鳳梨、蘋果等當季或保存期較長的蔬果。另外可在家中常備食材，如冷凍毛豆、豆腐、肉片、魚片等，烹調時適量加入。

國健署提醒，食材買回家後，可依每次食用量先分裝再儲存，每次取出需要的分量即可；若一次製備較多，在食用前就先將吃不完的部分分裝冷藏或冷凍，可大幅減少細菌滋生。防疫期間在家吃，也要注意食品衛生與安全，才能吃得健康，提升免疫力。