4年前5歲女童遭父親徐姓男子腳踩腹部致胃部破裂，被母親以毛巾綑綁雙手，綁在衣櫃門把體罰，一審將徐男判刑2年4月、徐妻判刑1年4月，二審駁回上訴，但給予徐妻緩刑3年，徐男主張非故意犯罪是過失，提起上訴，最高法院認定他在二審已認罪，駁回定讞。

徐姓夫妻共同育有未成年的3名子女，次女出生時起與他們共同居住在新竹縣及新北市板橋區住處內，徐姓夫妻因經濟、家庭成員罹病等緣由，從2016年6月27日至2017年8月22日，輪流虐打次女，5歲次女被安置時只有8.8公斤，遠低於正常幼童的體重。

徐男在2017年6月13日，在他位於新北市板橋區住處內，以腳踩女童之腹部，致女童受有胃部破裂之傷害；2017年8月15日下午女童沐浴後，因發現女童將其身上傷口繃帶拆掉，心生氣憤，未為女童著衣，即要求女童於新北市板橋住處房間衣櫃前。

徐妻要求女童以雙手舉高之姿勢站立於衣櫃前，用毛巾綑綁女童雙手將之固定於衣櫃門把上，將女童及長女單獨留在住處，與徐男出門前去採購物品。

新北市政府家庭暴力暨性侵害防治中心社工人員在2017年8月22日前往女童住處訪視時，發現女童有左側額頭傷口化膿情形，且觀察到她有發展遲緩情形，對女童緊急安置。

台灣高等法院維持新北地方法院認定，斥責徐姓夫妻枉顧親情，非但未對女童善加妥善照顧，且對於年幼之女童受有骨折傷勢視若無睹、消極不送醫治療，致女童受有左側股骨骨幹處縱向錯位及肢體縮短、右側肱骨骨幹在自行癒合過程中而彎曲變形等傷害。

高院指出，徐男完全不顧親情對女童施虐，犯罪手段極其殘忍，將徐男及妻子各判刑2年4月及1年4月，徐妻緩刑3年，緩刑期間內禁止對女童實施家庭暴力，並須完成10小時之認知教育輔導及30小時之親職教育輔導。徐男提上訴，最高法院駁回定讞。