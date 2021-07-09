台灣三級警戒持續延長至7月26日，但已宣布部分產業進行「微解封」，許多觀光景點也逐一開放，更允許國內9人以下小型旅行團出遊，不過美女主播房業涵強調微解封內容相當複雜，不忘呼籲切勿爆炸性出遊。

房業涵提到8日確診18例，3個死亡病例，在大家努力防疫之下，疫情有趨緩跡象，也盼到久違的微解封，接著分享指揮中心的指引圖，內容提及餐廳開放內用、商場百貨美食街可供百人以上用餐場所、連鎖餐飲集團，均需「每兩週定期對所有員工篩檢，如無法執行不得內用、健身房每堂教練不能用近距離課程、展覽及電影業和劇組拍攝開放，但得事先預約、分時分流，強調這是「最複雜微解封」。

房業涵強調即便「微解封」，仍得遵循人流管制，尤其看到人潮群聚請直接離開，外出全程戴口罩，注重手部衛生，更再三呼籲：「不要爆炸性出遊」，畢竟防疫意識要深植心中，才能真正安全快樂生活下去，對此，網友紛紛留言：「我一點都不期待，擔心不自律的人大爆發」、「希望旅宿業者及山屋自制別開放，這些遊客及山友可能就是下一個破口」、「微解封算了，看到的有可能三級加一級，沒微解封前就亂象一堆了」。

房業涵日前曾發文感概，才播報完印度變種病毒新聞，下一則新聞竟是日月潭風景區湧入上百名遊客，反差狀況讓眾人傻眼，她也不忘呼籲大家：「過度防疫不是壞事，短期的忘記自由，才能迎來真正的解封，別讓努力功虧一簣」。

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