隔夜美股全面下挫，加上科技股欲振乏力，周五香港股市陷入劇烈震盪，恆生指數以微跌0.08%開出，稍早前一度跌破27000點大關，最低跌至今年來新低26861點，但目前跌幅收斂，已拉升至平盤附近。

國企股目前跌0.45%，稍早前下挫1.17%。

投資人擔心變種病毒肆虐恐使經濟復甦前景生變，周四道瓊指數收跌259.86點或0.75%，為34,421.93點，盤中一度重挫536點。標普500指數收跌0.86%，為4,320.82點，那斯達克綜合指數跌0.72%，均失守前一日創下的歷史新高。CBOE波動率指數盤中一度飆破位於20的重大關卡。

在中國政府整改科技網路股的衝擊籠罩下，恆生科技股下跌0.7%，但跌幅有所收斂，稍早前一度重挫逾2%。目前阿里巴巴跌3.6%，百度跌1.6%，嗶哩嗶哩跌1.5%，萬國數據跌5.5%，美團和騰訊跌逾3%，快手跌6.7%。

在北水狂賣下，騰訊一度跌至509.5港元，創下逾9個月新低。

安踏上半年品牌零售額成長逾35%，激勵股價一度大漲7.7%。

中國工信部宣布將盡快推出《稀土條例》，中國稀土稍早前上漲5.4%，目前漲逾3%。