隔夜美股全面下挫，加上科技股欲振乏力，周五香港股市陷入劇烈震盪，恆生指數以微跌0.08%開出，稍早前一度跌破27000點大關，最低跌至今年來新低26861點，但目前跌幅收斂，已拉升至平盤附近。
國企股目前跌0.45%，稍早前下挫1.17%。
投資人擔心變種病毒肆虐恐使經濟復甦前景生變，周四道瓊指數收跌259.86點或0.75%，為34,421.93點，盤中一度重挫536點。標普500指數收跌0.86%，為4,320.82點，那斯達克綜合指數跌0.72%，均失守前一日創下的歷史新高。CBOE波動率指數盤中一度飆破位於20的重大關卡。
在中國政府整改科技網路股的衝擊籠罩下，恆生科技股下跌0.7%，但跌幅有所收斂，稍早前一度重挫逾2%。目前阿里巴巴跌3.6%，百度跌1.6%，嗶哩嗶哩跌1.5%，萬國數據跌5.5%，美團和騰訊跌逾3%，快手跌6.7%。
在北水狂賣下，騰訊一度跌至509.5港元，創下逾9個月新低。
安踏上半年品牌零售額成長逾35%，激勵股價一度大漲7.7%。
中國工信部宣布將盡快推出《稀土條例》，中國稀土稍早前上漲5.4%，目前漲逾3%。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。