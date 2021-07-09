歐盟執委會周四就業者聯合串通，限制了他們已開發的排氣淨化技術的使用，而對福斯集團和BMW總計開罰了8.75億歐元(約10億美元)的罰款。

在該案例中，焦點在於AdBlue的設計標準，AdBlue為一種添加物，用於在柴油動力引擎產生的廢氣中，能淨化氮氧化物。

該案與福斯先前的「柴油門」事件無關，福斯醜聞涉及到以軟體操弄廢氣檢測。而本案例則將歐洲競爭法的範圍擴大到產業參與者之間的技術層面聯合談判，以及涉嫌「串通合謀」。

歐盟反壟斷事務負責人Margrethe Vestager表示，包括福斯集團的奧迪和保時捷在內的德國汽車製造商，其擁有比歐盟法律要求更高的降低廢氣排放技術，但是他們卻避免相互競爭，而合謀停止採用該技術。這也是歐盟首次針對聯合限制新技術的使用，對該聯合壟斷進行開罰。

在和解協議當中，福斯集團將付5.02億歐元罰款，BMW支付3.73億歐元，而戴姆勒集團也在該聯合壟斷集團內，在坦承之後而未遭到罰款。

福斯正在考慮採取法律行動，認為執委會正進入到一新的司法範圍，儘管沒有任何客戶受到損害，但是首次將技術合作視為一種反壟斷行為。核心問題可歸結為，制定共同技術標準，是否等同於反競爭行為。