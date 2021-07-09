受美國原油和汽油庫存下降，提振昨收油價後，由於投資人擔憂OPEC+談判僵局可能導致全球原油供應增加，令盤中油價呈回落的態勢；周五(7/9)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.10美元，報每桶72.84美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.09美元，報每桶74.03美元。(商品行情網)