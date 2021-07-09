《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:092021/07/09 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美國原油和汽油庫存下降，提振昨收油價後，由於投資人擔憂OPEC+談判僵局可能導致全球原油供應增加，令盤中油價呈回落的態勢；周五(7/9)截至台北時間上午10點35分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.10美元，報每桶72.84美元；倫敦ICE-9月布蘭特原油期貨下跌0.09美元，報每桶74.03美元。(商品行情網) 簡秀枝》台北國際藝術村即將搬家 《國際社會》警戒拉最高 韓每日新染疫數再破表 #油價 #報每桶 #回落 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》航運中實戶縮手 電子著墨雙低股(倫元投顧提供) 08:532021/07/09 財經 《產業》貿協「全球智慧車輛供應鏈採購大會」買主出席百分百 08:532021/07/09 財經 《國際金融》歐股全盤盡墨 創近兩個月最大跌幅 10:352021/07/09 財經 工商社論》從物價變化看貨幣政策的新調整 04:102021/07/09 財經要聞 中壽 58年來首位外籍董座 04:102021/07/09 金融．稅務 《商情》獲利了結 拖累紐約期金結束5日漲勢 09:442021/07/09 財經 72歲婚紗女王凍齡照被爆靠修圖 眼凹垮臉模樣曝光 09:172021/07/09 娛樂 柯搶回話題王 國民黨遭邊緣化 04:102021/07/09 焦點要聞 餐飲盼回溫 高雄業者優惠搶客 04:102021/07/09 地方新聞 中遠海控H1淨利 估激增31倍 04:102021/07/09 全球財經 名人遊輪愛極號復航 引領北美遊輪市場重啟 10:432021/07/09 生活 財經熱門新聞 兆元振興方案加碼推出2.0？ 財政部：還要再研究 - 財經 貨櫃運費飆新天價 拜登要出手管了 美運輸股狂殺 - 財經 拜登大刀管運價搞錯方向？分析師曝原因狠打槍 - 財經 台積電是受邀赴美！ 業界要英特爾清醒：7奈米不要再拖了 - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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