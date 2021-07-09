全台三級警戒延長實施至26日，但餐廳等餐飲場所13日起「微解封」、有條件開放內用。包括王品(2727)、漢來美食(1268)等連鎖餐飲集團，均表示將在符合規定下重新開放內用，雖因初期限制仍多不敢太過樂觀，但預期可望帶動營收恢復約3成，有助紓緩營運壓力。

王品表示，自5月19日起率先宣布停止內用54天後，全台283家門市將在12日進行全面消毒，並開放13日起的餐廳內用預訂。集團將落實指揮中心公布的防疫指引，包括梅花座、安裝隔板、用餐距離、實聯制、同仁健康監測等，預期恢復內用可使營收增加逾3成。

漢來美食則表示，目前規畫在可配合規定的原則下，各品牌餐廳均會開放部份座位內用，但現行外帶便當、外賣外送及冷凍宅美食仍將持續供應，目前推出的「餐券放大術」亦會持續進行，以滿足對入店用餐仍有疑慮的客人需求。

漢來美食指出，各品牌餐廳已採購足夠面罩、桌位隔板和酒精消毒噴劑，主題餐廳除配合規定採取間隔桌距、梅花座加隔板的座位安排，也特別開出方便客人點餐的個人套餐和簡易合菜，並將會配置足夠的服務人員為顧客提供分菜服務。

至於漢來海港自助餐廳除了隔桌帶位外，亦將施行桌號夾點菜方式，讓顧客將寫有桌號的夾子放進餐檯上容器內，再由廚師進行料理、服務人員送菜上桌，避免客人直接取餐、讓顧客可以更安心用餐。

漢來美食認為，初期微解封對餐廳內用條件仍有諸多限制，對此不敢太樂觀，預估營收恢復約可達3成。目前一張餐券可供2人用餐的「餐券放大術」每店每日平均有超過百張餐券回流，並已著手規畫提供「歡迎回家」回饋方案。

代理經營摩斯漢堡的安心(1259)表示，將自13日起開放店鋪內用服務，並遵照指揮中心規定採梅花座及用餐區隔板設置、使用簡訊實聯制登記，進入店鋪前需配合掃描，並以單一出入口進出店鋪、暫不開放廁所使用，餐點則一律以外帶規格包裝提供。