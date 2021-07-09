家登(3680)2021年6月集團合併營收約2.02億元，年減36.66%，上半年營收12.48億元，仍年增1.47%，為歷史同期新高。往年下半年業績可望隨著半導體大廠資本支出增加帶動公司業績逐步成長。

家登第二季合併營收約6.1億元，比第一季的6.38億元下滑約4.4%。公司表示，今年是家登晶圓傳載重要發展里程碑，儘管疫情帶來了不便，仍未阻礙在國內及大中華市場各大客戶的認證及成長進度，尤其是大中華市場發展尤為快速，目前已奪得各家8吋/12吋廠實績，出貨數量直線攀升，今年成長幅度可期，預計成為家登另一個關鍵成長主力。

另外，疫情近期有趨緩跡象，但防疫資源的不足仍是一個潛在問題，對此民間企業及團體紛紛響應，有錢出錢、有力出力。家登響應SEMI(國際半導體產業協會)及半導體大廠的募資計畫，偕同多家半導體廠商，投注於「零接觸採檢站」，包括正負壓環境建置、冷氣舒適空間、UVC紫外線殺菌、自動轉液設備、生物隔離等設施，提供醫護人員安全、舒適、有保障的工作環境。此外，家登捐贈國軍高雄總醫院「快速核酸檢測儀」及「高流量氧氣鼻導管系統」使用於隔離病房，預計下周即能到貨啟用。