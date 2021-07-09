全台疫情持續三級警戒，台新金(2887)旗下銀行數位金融品牌Richart為滿足民眾防疫需求，與美商安達產物保險台灣分公司推出疫苗險線上投保服務。考量許多民眾對於施打新冠疫苗趨之若鶩卻又擔心產生不良反應，Richart自7月起與安達產險合作「安打疫苗保險專案」，年繳保費只需199元，一張保單就能保障兩劑接種，保障期間限最長可達接種後90天。減少民眾外出和群聚的風險，讓金融服務與防疫並進。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，疫情趨勢難以預測，金融服務必須與時俱進，為滿足民眾對於疫苗不良反應保險之需求，Richart積極與安達產險合作，七月推出「安打疫苗保險專案」，20至75歲皆可透過線上投保，保費一年只需199元，保障內容除了一般住院每日3000元、加護病房住院每次30000元及30萬元的喪葬補償外，連續住院達5日以上，另提供2萬元住院慰問金，而且在保險期間內，兩劑疫苗接種都有保障，投保不用等待期，也無需健檢報告，讓民眾用小資保費就能獲得全面防護。

台新金控（2887）併購保德信國際人壽己在6月30日完成交割，預計今年8月以後更名為台新人壽。台新金總經理林維俊表示，台新人壽未來三年內會有很強勁的成長，保費市占率要打入前十名。