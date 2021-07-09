9日傳出，日本軟體銀行（SoftBank）將再砸50億美元用來認養拉丁美洲地區新創產業。這也是2019年進軍拉美以來，再次加碼投資當地，使得累計金額將高達100億美元。

由於防疫不積極與疫苗數量不夠，拉丁美洲僅有約3%接種率。同時，全球染疫致死率排名中，前十名幾乎都由拉美各國所包辦。不過，廣泛投資全球新創公司的軟銀，似乎有不同見地。

業界最新消息，傳軟銀將再砸約50億美金，資助當地業者種子輪的第一桶金，或A輪融資。

簡單來說，種子輪是指創業最早期的資金籌措部分，公司只在創意發想階段，產品與商業經營模式均尚未成形，有個甚至連公司都還沒成立。不過，到了Ａ輪時，商品已慢慢地成熟，也正常化運行一段時間。有些甚至在業界還累積一定口碑與地位，同時，營利模式與商業行為已完整。

除了投資拉美新創外，軟銀這次應該也會入股一些有發展潛力的上市公司。

不過，因為軟銀低調不願證實此消息，所以，軟銀要把這個新基金命名為軟銀拉美2號基金，或者是擴大軟銀早在2019就已投資拉美的基金規模內，目前還不得而知。

根據了解，軟銀董事會即將通過此拉美投資案，若順利成行的話，軟銀一共投入約100億美元，用來培育拉美企業。