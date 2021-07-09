傳統旺季來臨，且汽車相關需求暢旺，PCB廠—健鼎(3044)樂觀看待下半年營運，為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠已加入量產，隨著新產能開出，健鼎表示，第3季可望比第2季好，全年合併營收可望再創歷年新高；今天股東會通過每股配息7.35元。

健鼎今天舉行股東會，伺服器/網通及記憶體/SSD產品需求強勁，且各產品應用HDI比重增加，帶動健鼎今年上半年業績亮眼，儘管智慧型手機市場需求疲弱，但汽車因車用半導體缺料逐漸紓解需求湧現，讓健鼎樂觀看待下半年營運。

儘管2020年第1季營運受到大陸新冠肺炎疫情大爆發影響，但遠距生活商機湧現，健鼎2020年合併營收為555.47億元，年成長2.01%，營業毛利為111.5億元，合併毛利率為20.07%，年減0.62個百分點，稅後盈餘為61.25億元，年成長1.46%，每股盈餘為11.65元。

為因應客戶需求，健鼎湖北仙桃三廠已開始量產，新增10%產能，總產能將由900萬平方呎增加至1000萬平方呎，新增產能70%用於多層板，30%為HDI。

健鼎表示，目前HDI相關訂單狀況還不錯，尤其是車用部分，第3季會比第2季好，在新產能加入下，全年合併營收可望較去年成長3%到5%，再創歷年新高。

今天股東會也完成董監事改選，新任董事當選人為：王景春、胡景秀、許朝貴、允杰投資公司法人代表王證鼎、永安投資公司法人代表王證銘、兆盛投資公司法人代表胡兆偉，以及3席獨立董事：吳永成、戴興鉦、唐瑋嬪；並推舉王景春連任董事長。

健鼎訂7月13日為除息基準日，預計股利發放日為8月11日。