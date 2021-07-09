拜登也出手管制航運，航運股一開盤氣勢大失，長榮(2603)雖然營收再創新高，但利空壓境，率先開出跌停，盤中陽明(2609)、萬海(2615)逢低買盤搶進，台驊投控(2636)躍升航運股王率先翻紅，整個航運股跌幅有所收斂。

今年初大陸具有官方背景的中國船東協會，面對高漲的運價進行管制，如發現貨櫃定期船公司有操縱市場、限制競爭、合謀運價等違法事實，將向有關政府部門報告，請政府部門對貨櫃定期船公司進行制裁、糾正，設法降低運價。不過，由於供需必須市場決定，加上之後蘇伊士運河堵塞及鹽田塞港等事件陸續發生，顯示當初即使官方出手干預，但運價還是無法止漲，仍是月月創高情況。

運價指數再創新高，拜登政府也計畫發布行政命令，要求美國聯邦海事委員會（FMC）和陸上交通運輸委員會（STB），打擊大型運輸業結盟壟斷的定價行為，解決美國企業運輸成本昂貴的問題。這次連美國都出手，但供需狀況並沒有緩解，昨天加拿大溫哥華港部分聯外鐵路已被上周利頓村野火摧毀，導致貨櫃進出口受到延遲，溫哥港壅塞狀況至少影響一周，美國政策能不能壓住高漲運價，還要觀察，而受消息面影響，馬士基股價收跌1.9％。

航運股開盤被關緊閉的長榮首當其衝，率先開出跌停，但當沖及低接買盤踴躍，航運股今天占大盤資金比重達到4成。