電子零組件廠—信邦(3023)受惠於iMAGIC產業新產品出貨放量，下半年營運可望維持高檔，信邦表示，第3季合併營收可望優於第2季，再創單季歷史新高，全年業績亦可望創下歷年新高；今天股東會通過每股配息6.3元。

信邦今天舉行股東會，信邦近幾年將產品重心放在利基型、高毛利市場，深耕iMAGIC產業，除原有MEDICAL(醫療)、AUTO(汽車)、GREEN(綠能)、INDUSTRIAL(工業)及COMMUNICATION(通訊)等產業之連接線、PCBA等產品，亦跨入自動化倉儲系統、機器手臂、倉儲搬運機器人、智慧電網系統、無人化商店、電動車充電模組、IoT模組、電動自行車及無人飛機等電子零組件產品開發，在產品布局發酵下，帶動信邦近幾年業績屢創高。

信邦2020年合併營收為217.97億元，年成長21.87%，創下歷年新高，營業毛利為55.85億元，年成長21.7%，合併毛利率為25.63%，年減0.03個百分點，稅後盈餘為21.13億元，年成長23%，創下歷年新高，每股盈餘為9.08元。

信邦6月合併營收21.8億元，月增0.53%，年成長18.75%，連續4個月創下單月歷史新高；累計第2季合併營收為65.05億元，較第1季成長8.69%，較去年同期成長21.75%，亦是單季歷史新高；累計上半年合併營收為124.91億元，較去年同期成長26.73%，為歷年同期新高。

展望今年，信邦已成功完成電動汽車高壓線組、航空/航海/車用導航系統電子零組件、可攜式生理訊號裝置及X光機、核磁共振機、骨質密度測試機、風能發電機，更積極投入工業控制、工業用電腦、電子醫療器材、太陽能發電、風能發電及航太電子零組件之開發，可望為營運再添動能。