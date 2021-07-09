料需求減，周四國際鐵礦石回落近2%；因中國政策面調控以及粗鋼限產，令市場預期鐵礦石需求減少，拖累國際鐵礦石價格回落近2%，並結束連續3個交易日漲勢，另外大連近月焦煤更跌近8%。

周四(8日) 62%國際鐵礦石價約跌2.1%，65%國際鐵礦石價約跌1.7%，58%國際鐵礦石價約跌1.1%；英國鐵礦石約跌2%；美國鐵礦石約跌2.1%。

大連期交所9月鐵礦石期持平，近月焦煤約跌7.7%，焦炭持平；上海期交所近月螺紋鋼約跌1%，熱軋板捲約跌0.4%，不鏽鋼約漲3.3%。(商品行情網)

6月汽車銷量年減5.1％
中遠海控H1淨利 估激增31倍
#鐵礦石 #價約 #大連 #期交所 #焦煤