由於禮賓室未來完工後將由雄獅旅遊集團負責營運，台鐵局昨也和相關單位前往現勘。（台鐵提供／羅亦晽花蓮傳真）

台鐵首座在花蓮後火車站改建2層樓的禮賓候車室共斥資1800多萬，內部採用東部特產蛇紋石打造而成，還設有沙發休憩區，提供無線網路及充電插座等設備，且戶外除能俯瞰花蓮的山景外，更能欣賞到戰機俯衝的臨場感，去年底曝光後，備受期待，目前完成進度約98％，預計明年1月後完工將正式啟用。

台鐵推廣鐵道旅遊，除全台獨有「鳴日號」觀光列車外，比照機場貴賓室，預計在全台主要車站打造禮賓室，提供符合資格的會員及遊客們，享受舒適的候車環境。

台鐵第一座專屬禮賓室位在花蓮車站後站，2層樓空間約300坪，結合在地人文特色做為設計概念，同時就地取材使用舊站體原有的石材，在地板、牆面及裝飾鋪設。

台鐵表示，1樓主要會在中間設置橢圓形吧檯，2側擺設灰色沙發座位，未來除提供特色餐點、飲品外，亦有充電插座及WiFi供民眾使用。2樓則有戶外觀景台，可俯瞰花蓮山景之美，更能欣賞堪稱花蓮地方特色的戰機起降畫面。

目前禮賓室完成進度約98％，完工後將交由取得鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權的雄獅旅遊負責營運，台鐵局副局長朱來順昨也和雄獅旅遊、附業營運中心、東區協調中心、工務處等單位，針對尚須進行優化工程項目進行勘查、分工及研議解決方案。

禮賓室預計在明年1月1日如期如質完成，盼能成為花蓮地區及台鐵的觀光重心，台鐵初步規畫開放對象為台鐵會員、觀光旅客、花蓮站周邊旅宿業及環島之星觀光列車等4大類旅客，採付費制；會員則可透過集點、優惠價方式體驗，不過細節仍待正式完工啟用後公布。