行政院長蘇貞昌(中)。(中時新聞網直播)

疫情衝擊果農苦不堪言 蘇貞昌南下視察芒果外銷檢疫作業

全國第3級警戒延到26日，中央疫情指揮中心昨(8日)也宣布13日起部分場館有條件「微解封」，但相關標準卻被許多民眾罵爆、有衍生亂象之疑。行政院長蘇貞昌今(9日)南下視察芒果外銷檢疫作業時做出相關回應，「疫情指揮中心也蒐集各方資料，也要求各部會就民情和業者反映，隨時調整、滾動式檢討，到13日還有一點時間，我們會再做各方面調整回應」。

蘇貞昌今到台南視察芒果外銷檢疫作業及玉井農產冷鏈物流中心推動情形，談到微解封爭議，他表示，因為變種病毒肆虐，全世界都受到很大的衝擊，台灣也不例外，但非常感謝國人同胞的支持，地方政府的努力，全國一致，雖然還沒有解除三級警戒的條件，但是已經看到相當穩定，像我們台南市防疫工作就做得非常好。

蘇貞昌說，現在雖然不能解除三級，但可以彈性調整，因為各方各業不是一次就能很周到，所以昨天公布的規範是一定要做到，而其他彈性調整部分是一個指引，那各界有不同情況，有些也讓地方政府可視各地不同情形做相當彈性調整，疫情指揮中心也蒐集各方資料，也要求各部會就民情反映和各地業者反映，隨時調整、滾動式檢討，到13日還有一點時間，我們會再做各方面調整回應。

此外，朝野呼籲油電凍漲，蘇貞昌說，油價有一個運作十幾年的機制，當油價一直往下走的時候，大家也都看到，現在油價往上走，政府會依照這個機制運作，相關成本由政府跟中油來吸收，政府會顧及民生，隨時盯緊整個進展，會做最好的因應。

台北市長柯文哲日前評紓困8400億亂花，會記在民進黨政府8年執政，也批是民進黨分贓，蘇貞昌則回應，所有的人民納稅錢，政府小心謹慎、非常有效地運用，也受立法院監督，以前瞻預算來說，如果不是政府有及早布置相關的水利措施，這一次這麼百年大旱，我們老早就限水，老早就各地沒有水可用。