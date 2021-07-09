中央疫情指揮中心8日發布13日後的指引，提到宗教場所可有條件開放進行禮拜或參拜，然桃園基督教聯盟主席黃炯榕接受電訪表示，9日尚未取得任何表格，以及準備內容，且各教會人數空間條件不一，13號應無法順利繳交計畫如期開放禮拜。

因應中央8日發布的指引，如宗教場所如廟宇、教會須開放，須制定「防疫計畫」交由主管機關同意才得開放進入，且人數限制依場所空間每2.25平方公尺1人為單位，最多不得超過99人，且內部人員需造冊以及防疫措施等規定，內容繁瑣，黃炯榕表示，因各教會條件不一，13號應來不及繳交計畫。

黃炯榕指出，桃園市大部分教會為100人以下小教會，且教會空間多為30坪左右公寓型教會，並指出大部分小教會期望能恢復實體聚會，但因為來不及繳交計畫，應會維持過去線上聚會模式至26號等待正式解封，而大教會的部分因人數較多，黃炯榕說，初步將以信徒2、3周來一次的方式進行人流管制提交防疫計畫。

桃園市民政局宗教科9日上午表示，確實目前還沒有收到中央提供的正式紙本表格，所以也無法提供宗教團體準備申請，且自8日公布指引後，即有近20間宗教團體電話詢問開放程序如何準備，宗教科也表示，因適逢假日，如9日下午順利提供表格，但適逢假日，恐待12號上班才有辦法進行審核。

此外，同為宗教團體的中壢廟方也表示，關於開放廟宇參拜內部其實意見分歧，一部分人員表示管制期間香油錢掛零且為維持營運已解封過去定存，如持續暫停參拜，對於廟方營運會日漸艱鉅，另一部份則表示應延後至26號正式解封開放，強調廟方對於微解封仍待共識整合。