今年暑假正值防疫期，台南市警六分局特別在分局臉書舉辦「玩創意、拿樂高」，邀請青少年構思創意口號，就有機會抽到樂高積木。（台南市警六分局提供／洪榮志台南傳真）

今年暑假正值防疫期，青少年大多宅在家無法出門，台南市警六分局特別在分局臉書舉辦「玩創意、拿樂高」，邀請青少年發揮創意，只要構思「反毒、不當詐欺車手、拒絕網路賭博、拒絕兒少性剝削」等任一主題有關的創意口號，就有機會抽到大獎，甚至成為「創意口號王」，獨得首獎價值1500元的樂高積木。

警六分局表示，有意參加「創意口號抽樂高」線上遊戲的粉絲、網友們，請先到南警六分局該活動貼文及粉絲專頁按讚，並在貼文下方留言與「新興毒品、詐欺車手、網路賭博、兒少性剝削」等任一主題有關之創意口號，並標記2名臉書好友，即可參加抽獎。此活動從即日起至7月15日19時截止，活動結束後，六分局將利用臉書抽獎器抽出5名幸運得主，各獲得1組樂高模型。

警六分局表示，網友粉絲的創意口號除可參加抽獎外，六分局還將票選出「創意口號王」，贈送價值1500元的樂高積木組；另外，為推廣此一遊戲活動，更特增設「分享加碼獎」1份，只要分享活動貼文，活動結束將再抽出1名幸運得主。

警六分局陳錦文說，為配合防疫工作，今年青春專案首次在分局粉絲專頁上舉辦抽獎活動，這也是該分局在暑期青春專案的第1檔活動，後續將再接續舉辦3檔活動，「創意口號」就是希望聽聽年輕朋友的想法，除讓年輕人動動腦，構思創意更酷更潮的宣導標語外，也一起「反毒、反詐、拒賭」，拒當車手，避免性剝削，別讓純白青春不慎染上犯罪汙漬。