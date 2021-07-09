環南市場第2次大規模PCR篩檢2422人結果出爐，共新增3名確診、1例舊案，環南市場自治會長林勝東表示，1名為攤商、匡列附近9人，1名為自治會員工、匡列10人，1名為豬肉搬運工較危險，最可怕的是會出入各大市場，在匡列所接觸的人方面，會很難控管。

在環南市場的聯合前進指揮所指揮官王必勝，9日上午再與北市副長黃珊珊開會，王必勝說，確診3案中，2例是攤商、1例是自治會成員，都已匡列做後續處理。針對台北市長柯文哲說被設局，王必勝說，他來前進指揮所，是處理疫情相關的事情，且用專業與科學來辦理，其他事情跟他則沒關聯。

黃珊珊說，8日篩出4位陽性中，1位是舊案，新增的3位已進行匡列跟居家隔離，周邊攤商也已封攤、居隔，有幾位在上次2次篩檢都是陰性，應是中間有狀況。

林勝東說，新增的3案為攤商、自治會員工、豬肉搬運工，攤商其實很久都沒營業，工作都交給兒子，很久沒來市場，但還是有「九宮格」匡列附近攤位共9人，都封攤、居隔，「有人說我也被匡列，但我只是差點，和確診攤位還很遠！」

林勝東說，自治會員工則有10人被匡列，被匡列的含有幹事，但他自己是獨立的辦公室，事情都交代給總幹事與幹事，與員工較無接觸。豬肉搬運工則是掛名在環南市場的豬肉攤，但實則搬運工，最可怕的是會搬運到別的市場，在各大市場跑，流動性高，較難控管。

林勝東表示，舊案的話則是已確診，居家隔離21天覺得應該快好，解隔再出來篩，但現在就繼續居隔，都待在家。