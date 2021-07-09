基隆殺母案！基隆市1名32歲王姓男子，平時與年約60歲的母親居住在仁愛區忠一路家中，2人相處摩擦大，嫌隙愈來愈深，天天吵架爆口角，王男近日情緒失控，在跟媽媽衝突時，眼見手邊有電器物，就直接拿起來往媽媽頭部猛砸，怎料王男哥哥回來後，嚇得報警，王男則靜靜坐在家束手就擒、全程不發一語，警方已依殺人罪偵辦中。

據了解，許姓婦人育有2個兒子，大兒子公司就開在家樓下，但大兒子工作較繁忙，常來往台北、不常回家，因此與二兒子王嫌共住家中，不過2人天天在家看到對方，相看兩厭，屢屢爆發口角衝突，最近更是愈吵愈凶，王嫌因此暴怒，拿起家中手邊的電器物品，衝上前朝許婦頭部狂砸。

大兒子許久未返家，9日上午9時到家中看看家人，竟發現媽媽已倒臥，完全沒生命跡象，嚇得趕緊打給119叫救護車，救護人員到場覺得不對勁，案情不單純，於是通報警方，而弟弟王嫌也在家中、沒往外跑，大兒子認為弟弟有弒母嫌疑，警方也將王嫌上銬，逮捕歸案。

王嫌到案後，全程保持沉默，警方正在設法詢問調查，關於王嫌是否有前科、犯案動機也還要進一步釐清，檢察官也已指揮偵辦，調查許婦確切死因。

基隆市一分局表示，起初接獲有民宅發生民眾疑似遭砍殺的情事，警消到場發現女子沒生命跡象，警方也在第一時間將涉案嫌疑人逮捕，將朝殺人罪偵辦中。