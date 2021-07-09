國家統計局9日公佈，大陸6月居民消費價格指數（CPI）年增1.1％，較5月下降0.4％，年增率低於5月的1.3％，略遜於市場預期。6月份工業生產者出廠價格指數（PPI）年增8.8％，較5月下上漲0.3％，年漲幅同樣略為低於5月的9.0％，符合市場預期。

香港經濟日報報導，CPI方面，城市上漲1.2％，農村上漲0.7％。食品價格下降1.7％，非食品價格上漲1.7％。消費品價格上漲1.1％，服務價格上漲1.0％。2021上半年，大陸居民消費價格比2020年同期上漲0.5％。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，6月CPI年增1.1％，漲幅比5月回落0.2個百分點。其中，食品價格由5月上漲0.3％轉為下降1.7％，影響CPI下降約0.31個百分點，主要是豬肉價格降幅擴大帶動。

PPI方面，董莉娟表示，6月月漲幅較5月的1.6％回落1.3個百分點。其中，生產資料價格上漲0.5％，漲幅回落1.6個百分點。生活資料價格由5月上漲0.1％轉為下降0.2％。董莉娟指出，大陸大宗商品保供穩價政策效果初步顯現，市場供求關係趨於改善，工業品價格漲勢有所趨緩。