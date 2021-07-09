「卡神」楊蕙如網軍間接導致大阪辦事處前處長蘇啟誠輕生，國民黨前立委陳宜民等人前年到外交部抗議，陳與保六總隊警務員陳佩君推擠，曾銘宗則拉扯外交部科員，涉嫌妨害公務、妨害自由罪嫌，2人因與當事人道歉獲原諒，台北地檢署今（9）日偵結，處分2人緩起訴。

同案被告林德福及市議員林金結、徐弘庭、張斯綱、李明賢、王欣儀6人，檢察官認為當是現場擁擠，6人與員警、科員僅有短暫碰觸與推擠，難認已達妨害公務或妨害自由定義的「強暴」程度，遂處分不起訴。

國民黨前立委陳宜民抗議「卡神案」與員警推擠，涉嫌妨害公務獲緩起訴。（本報資料照片）

檢警調查，北檢2019年底起訴「卡神」楊蕙如網軍案，揭露楊間接導致蘇啟誠輕生，陳宜民、曾銘宗等人不滿，去年12月6日前往外交部抗議，過程中與員警發生肢體衝突，陳宜民因與保六總隊警務員陳佩君推擠，被外交部提告妨害公務，陳宜民也在臉書公開道歉。

陳宜民當時表示，他們前往外交部前已通知外交部，外交部沒說不行，到場卻被擋在門外，員警也以粗暴手段對付國民黨立委陳玉珍和林奕華，連叫了救護車，外交部也把不願意打開外面鐵門，把救護車擋住，很不合理。

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