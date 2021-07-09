原訂9月舉辦的2021年臺灣國際漁業展（TIFSS）宣佈延期，預計將延至12月2日至4日於南港展覽館2館舉辦；為讓參展商在疫情下有更充分的準備時間，顧及所有與會者的健康與安全，外貿協會及貿有展覽共同決議，將實體展延期。

此外，因應全球展覽數位化趨勢，線上展亦配合於12月2日至31日舉辦，首度推出的「臺灣國際漁業展線上展(TIFSS ONLINE)」，長達一個月的展期，參展商可享免費的線上產品展示機會、並提供預約會議和即時洽談功能。另加碼推出「數位加值行銷服務」供參展商多一項選擇，付費升級獲取更多超值的國際曝光機會。

「臺灣國際漁業展」是臺灣唯一的漁產業國際專業展，今年預計以「海洋漁業及漁撈工具區」、「智慧水產養殖及育苗科技區」、「水產品及食品加工技術區」及「休閒釣具暨水上用品區」四大主題展區展出，展示國內外完整的漁產業鏈最新產品及技術，包含省時、省工漁機具、AIoT海洋漁業智慧管理系統及智慧化水產養殖系統等，掌握疫情下漁業最新發展趨勢。

該展同時是我國最重要的B2B (Business-to-business)水產品及休閒釣具展示平臺，為協助我國業者在邊境管制下持續接單，除透過大數據分析精準行銷目標市場，同時於實體展期間，透過客製化的買主媒合機制，為我國參展商安排視訊採購洽談服務，與國際買主面對面進行洽談。