【旅遊經 編輯部報導】

有鑑於過往民眾，在防疫期中央流行疫情指揮中心宣布7月13日有條件鬆綁戶外場域，林務局配合中央流行疫情指揮中心政策，13日起開放120條自然步道、81條林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區。但室內展示教育場館、軌道設施如：阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車、山屋如：九九、天池、檜谷、向陽、嘉明湖與通舖型住宿設施及自然保護區域 包含：自然保留區、自然保護區與野生動物保護區，仍暫不開放。

三級延長適度鬆綁，林務局政策調整(攝影：廖晨光)

九九山莊暫不開放(圖：旅遊經提供)

林務局提醒，7月13日開放的各森林育樂場域仍將實施遊客人數管制，森林遊樂區入園人數降載為原承載量的四成，到達人數上限後，採一進一出；入園遊客須全程佩戴口罩，並避免戶外10人、室內5人以上群聚，以及維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離；太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數亦降載五成。另外，遊客請多加使用電子門票、行動支付等，來減少人與人接觸之收付款方式入園。

林務局也提醒，嘉明湖國家步道、北插天山登山步道、福巴越嶺步道、蘇花古道、加里山步道、安通越嶺古道東段及浸水營古道東段等23條步道，因涉及自然保護區域或須經由部落、社區進出，經與當地相關部落與社區協調後，尊重在地意願，仍暫不開放。

聖母山莊步道暫不開放(攝影：洪書瑱)

新寮瀑布步道暫不開放(圖：羅東林區管理處提供)

暫不開放的自然步道名單為：蘇花古道、南澳古道、松羅步道、林美石磐步道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、朝陽步道、茂興懷舊步道、福巴越嶺步道、北插天山登山步道、大霸尖山登山步道、霞喀羅古道、塔曼山步道、鳥嘴山登山步道、加里山登山步道、冬瓜山登山步道、能高越嶺道西段、嘉明湖國家步道、向陽國家森林遊樂區步道群、關山嶺山步道、浸水營古道東段、安通越嶺古道東段等！

※.國家森林遊樂區人數管制如下：

太平山 / 800人內 洞 / 500人滿月圓 / 600人東眼山 / 700人觀 霧 / 800人大雪山 / 1000人八仙山 / 500人合歡山 / 因屬開放場域，停車協調警政及相關單位協助交通管制。武 陵 / 配合退輔會武陵農場入園管制措施，武陵農場管制 400 台小型車。奧萬大 / 800人阿里山 / 3000人墾 丁 / 350人雙 流 / 550人藤 枝 / 500人知 本 / 700人池 南 / 300人富 源 / 300人

※.平地森林園區級管制入園人數：

林後四林 /1000人：開放戶外場域、室內不開放。大農大富 /1000人：現場人員於大型遊覽車進入園區時宣導保持社交距離、室內空間不開放。鰲鼓濕地 /1000人：東石自然生態展示館、觀海樓不開放；進入園區需全程配戴口罩，配合量體溫、實聯制及手部消毒。

※. 林業文化園區管制入園人數：

羅 東 /300人：展館入館人數總量每館 5 人；羅東自然教育中心不開放。東 勢 /300人：採實聯制及量測體溫。檜意森活村 /500人：開放戶外場域，室內展覽場館不開放。阿里山林業村/100人：室內展館暫不開放。林 田 山 /300人：室內空間不開放。

林務局表示，各場域開放情形會視國內疫情狀況滾動式調整，請遊客於出發前務必至台灣山林悠遊網查詢場域開放情形與人流管制上限，林道資訊請至林務局局網查詢。