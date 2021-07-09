民進黨秘書長林錫耀日前於線上中常會更正立委劉世芳的說法，強調民進黨沒有養網軍，對此，國民黨臺北市議員羅智強譏諷，林錫耀真是太謙虛了，民進黨網軍揚名四海，無人不曉；為了讚揚這個網軍治國的政府，羅智強特地改作一首「1450之歌之我現在要出征」，引來許多網友叫好，連美女主持人李明璇都大讚改編得很有畫面。

5月中本土疫情失守後，民進黨政府民調不斷下滑，也讓黨內人士與支持者相當焦慮，在7日的中常會上，立委劉世芳就提出增強網路作戰方案，秘書長林錫耀趕緊開口澄清，稱劉世芳說的是「網路攻防」，強調民進黨沒有養網軍，希望有一定聲量的人，能夠在網路社群帶動相關議題，引發外界議論紛紛。

對此，羅智強今（9日）在臉書發文表示，吃了誠實豆沙包的劉世芳建議網軍強大的民進黨，加強網路作戰，林錫耀卻説「民進黨沒有網軍」，網路全笑翻了。羅智強認為，林錫耀是太謙虛了，民進黨的網軍揚威四海、名播國際，並得到副總統賴清德認證，這可是「臺灣之光」，何必否認？

為了歌誦這個網軍治國的1450政府，羅智強直言，自己特別改作了一首「1450之歌之我現在要出征」，以表達自己對民進黨的無限崇敬，所做歌詞如下：「我現在要出征，我現在要出征，有被罵的情形，唉就要我來清理，蔡英文就是神，我現在要出征，民進黨被罵時，我總叫大家來戰你，倘政府做事沒問題，我幹嘛當側翼，但家裡每個嘴巴都要靠我來糊，我所以要出征，就因為這緣故：拿錢、護航、出征」。

許多網友在其po文底下表示，「令人笑中⋯帶淚的歌詞」、「寧可相信有鬼，也不可相信817那張嘴」、「2021年金曲奬年度最佳歌曲」、「民進黨版我現在要出征太傳神了。大家一起唱吧」，連飛碟聯播網「璇外知音」主持人李明璇都留言回應，「我的天⋯這是有聲音的圖！拿錢、護航、出征也好有畫面」。