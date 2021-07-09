桃園市政府水務局輔導觀音區樹林里水患自主防災社區，自2017年起連續三年榮獲水利署全國特優社區，並在去年以蓮花滯洪池荷葉產品為特色，晉升全國五大種子防災社區，考量疫情影響，該社區表示願意拋磚引玉，關懷觀音區419戶弱勢住戶，捐贈每戶一盒荷葉拉麵，讓民眾可以度過這段嚴峻時期。

水務局表示，觀音區樹林里防災社區為求防災工作永續發展，在水務局輔導下成立公益型產業，每年將公司盈餘10％回饋社會，去年也協助蘆竹區長興里一戶長期受水患影響之苦的弱勢家庭，運用產業盈餘設立防水閘門，利用閘門將淹水檔道路上讓屋內不會 淹水，凸顯社區互助之精神。

觀音區樹林里長吳進昌表示，自2017年起在水務局的協助下將休耕農地轉性為全國首創民間版蓮花生態滯洪池，在地滯洪量為8100立方公尺，因兼具蓄水防、產業觀光多面向成果，當年榮獲全國十大特優自主防災社區殊榮，在地治水防洪的成果享譽海內外，後來也陸續開發生產荷葉清爽茶、荷葉拉麵、荷葉麵線、蓮藕拉麵系列產品。

吳進昌說，這次捐贈是考量疫情期間物資缺乏，大賣場內的麵類時常缺貨不好購買，特別請區公所統計觀音區弱勢家庭戶數，捐贈荷葉拉麵，幫助弱勢家庭，發揮公益防災企業回饋之精神。