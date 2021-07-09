三級警戒持續延長，待在家閱讀的時間更多了，今年上半年有什麼暢銷書你還沒看過的嗎？樂天Kobo公布2021上半年暢銷排行榜，快來看看大家都在讀的書，你還少哪一本。

今年上半年全球各地開始陸續接種疫苗，帶領全球股市多頭旺盛，投資理財觀念的書籍依舊是電子書暢銷常勝軍，尤其台灣股市年初至今漲幅達兩成，不少民眾在股市賺到錢，帶動投資類型書籍再創一波買氣，進榜的書籍以商業理財書籍類別最多，占比高達六成，如今年甫出版新書，受到社群意見領袖推薦的《致富心態》、熱門Podcast節目「股癌」的頻道主持人謝孟恭新書《灰階思考》，拿下排行榜第二名及第三名；經典投資書籍《投資最重要的事》、《窮查理的普通常識》則持續發揮長尾效應，紛紛進榜前十名榜單，依舊受到讀者喜愛。

上半年的銷售冠軍，首度以寫真集《與你襄遇》奪得樂天Kobo上半年暢銷榜Top 1，《與你襄遇》為樂天女孩林襄首度發行的數位寫真，以樂天生態圈的優勢發揮綜效，在樂天桃猿棒球隊、樂天女孩積極的推廣及加持下，一舉攻下上半年暢銷冠軍。樂天Kobo指出，電子書比起紙本書，更受喜愛閱讀隱性密的讀者歡迎，尤其在私密性議題較高的書籍如寫真集、情慾漫畫等，電子書的銷售表現也相當不俗。

在文學小說類別方面，則以《莫斯科紳士》最受歡迎，以極佳的口碑受到讀者喜愛；自然科普類《為什麼要睡覺？》與人文社會類《真確》，則是比爾蓋茲推薦書，帶動長尾銷售；心理勵志類《也許你該找人聊聊》，以輕鬆的內容與故事，帶出心理師療癒自己與其病人的過程。

發表2021上半年暢銷榜之際，樂天Kobo同步推出「2021上半年暢銷書展」。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

發表上半年暢銷榜同時，樂天Kobo也推出「2021上半年暢銷書展」，7月31日前單本享85折優惠，搭配週末限時點數活動，7月9日至7月11日單筆滿555元送樂天點數111點（1點=1元），快來補齊你書櫃裡缺的那本書！

此外，站上另有「人與人的連結 圓神社方展」「來！用通識迎接挑戰 大雁社方展」精選書單85折優惠，部分書展更加碼三本再折99元活動，如獨家優惠的《人際網絡解密》由史丹佛教授剖析人際網絡，掌握關鍵力量，以及《投資通識課》用9個基本概念，建立你的投資思維基本功，實現個人財富的必備技能，就從這本書開始。

【樂天Kobo 2021上半年電子書暢銷Top10】

投資書《致富心態》、《投資最重要的事》進佔2021上半年暢銷排行榜Top 10。（樂天Kobo提供／黃慧雯台北傳真）

1. 林襄、莉奈《與你襄遇》

2. 摩根．豪瑟《致富心態》

3. 謝孟恭《灰階思考》

4. 詹姆斯．克利爾《原子習慣》

5. 霍華．馬克斯《投資最重要的事》

6. 里德‧海斯汀、艾琳‧梅爾《零規則》

7. 查理．蒙格《窮查理的普通常識（增修版）》

8. 亞莫爾．托歐斯《莫斯科紳士》

9. 沃克《為什麼要睡覺？》

10. 漢斯．羅斯林、奧拉．羅斯林、安娜．羅朗《真確》