美國總統拜登決定頒布行政命令加強海陸運輸產業競爭，以解決運費不合理狀況，並降低出口商的運輸成本，消息一出讓美國運輸股受到重創，不過有分析師卻認為，目前運費飆漲的根本原因是供需失衡，跟美國當地運輸產業遭少數企業壟斷無關。

AmericanShipper報導，拜登的行政命令將要求聯邦海事委員會（FMC）與陸上交通運輸委員會（STB）監督海陸運輸業的整合與訂價模式，打擊結盟壟斷的狀況，以解決美國企業運輸成本昂貴的問題。

FMC主席Daniel Maffei表示，「儘管我們是一個獨立機構，不受行政命令所約束，但我們非常希望與政府合作，事實上，我們已經開始針對海運現況進行調查，現在如果能與政府站在一起，是一件值得讚賞的事情。」

儘管如此，有不具名的分析師質疑，目前運費飆漲的根本原因在於需求激增，而不是美國當地運輸產業遭少數企業壟斷，同時市場研究機構Stifel的報告也指出，「現況與產業整合幾乎沒有關係，與疫情期間需求疲軟，在狀況緩解後出現強力反彈有關。」

對此，Daniel Maffei提出反對看法，他說：「需求增加確實是造成這場危機的主要原因，但若存在大量競爭時，可以讓更多人投入產業鏈，拉高供給能力滿足增加的需求，不過現在的情況明顯不是這樣。」

目前尚未確定拜登發布行政命令的時間點與影響規模，但此消息已經讓美國運輸股受到重創，鐵路族群多檔暴跌逾7%，航運類股下跌4至7%，國際航運部分，馬士基跌1.90%，台灣航運三雄長榮、萬海及陽明早盤也出現3至5%的跌幅。