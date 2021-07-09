《商情》黃金亞洲電子盤走高 11:262021/07/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美國公債殖利率回落數月低點，加上恐慌指數 VIX漲逾11%，提振黃金避險需求，支撐金價走高，但因美元上揚而限制漲幅；截至台北時間7月9日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 8月黃金上漲6美元，報每盎司1806.2美元。 9月白銀下跌0.007美元，報每盎司25.98美元。 10月白金下跌2美元，報每盎司1072.5美元。 9月鈀金下跌5.2美元，報每盎司2805美元。(商品行情網) 《熱門族群》電源雙雄6月營收 光寶科減、台達電增 工商社論》從物價變化看貨幣政策的新調整 #上揚 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《晨間解盤》航運中實戶縮手 電子著墨雙低股(倫元投顧提供) 08:532021/07/09 財經 《盤中解析》航運逢浪劇震、權值腿軟 輪動明確 10:522021/07/09 財經 台股逆轉勝 再寫六大驚奇 04:102021/07/09 財經要聞 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油走軟 09:442021/07/09 財經 曾毓群超越馬雲 躋身第三富 04:102021/07/09 全球財經 《商情》獲利了結 拖累紐約期金結束5日漲勢 09:442021/07/09 財經 搶攻台股旺季行情 首選台股資優班「元大五小福」 09:002021/07/09 財經 《美股掃瞄》憂復甦前景生變 美股全面下挫 09:102021/07/09 財經 電子煙油偽裝擴香瓶 市價近千萬 04:102021/07/09 社會新聞 微解封失效？ 台股開盤重挫逾220點 長榮跌停 09:042021/07/09 財經 Salvatore Ferragamo 亞洲面孔 掛保證 04:102021/07/09 時尚消費 財經熱門新聞 兆元振興方案加碼推出2.0？ 財政部：還要再研究 - 財經 貨櫃運費飆新天價 拜登要出手管了 美運輸股狂殺 - 財經 拜登大刀管運價搞錯方向？分析師曝原因狠打槍 - 財經 台積電是受邀赴美！ 業界要英特爾清醒：7奈米不要再拖了 - 財經 長榮太強了 拚全球五哥 謝金河點名這3家台灣隱形實力 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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