因美國公債殖利率回落數月低點，加上恐慌指數 VIX漲逾11%，提振黃金避險需求，支撐金價走高，但因美元上揚而限制漲幅；截至台北時間7月9日上午11點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

8月黃金上漲6美元，報每盎司1806.2美元。

9月白銀下跌0.007美元，報每盎司25.98美元。

10月白金下跌2美元，報每盎司1072.5美元。

9月鈀金下跌5.2美元，報每盎司2805美元。(商品行情網)