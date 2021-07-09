美股下挫，促使投資人撤離風險資產，周四比特幣價格大跌。

最早在印度出現的Delta新冠變種病毒肆虐恐導致全球經濟復甦放緩的擔憂，似乎是投資人轉向美國公債等避險資產的原因。

美東時間周四凌晨比特幣一度跌破32,500美元，根據CoinDesk平台報價，目前比特幣下跌1.4%，報32859.27美元。

大多數其他加密貨幣亦隨之走跌，以太幣目前大跌近8%，約報2107美元。

在東京奧運會即將開幕前，日本近來疫情持續升高，首相菅義偉在當地時間周四晚間對東京都發布第四度的緊急事態宣言，實施時間從7月12日至8月22日，與東京舉辦奧運會的時間（7月23日～8月8日）重疊。

美股期貨應聲重挫，隨後美股現貨市場下挫，資金湧進避險資產，美國10年期公債殖利一度跌破1.25%。

比特幣一直試圖收復5月的高點，但其價格卻持續徘徊在3字頭附近，與4月創下的歷史高點6.5萬美元相比已經腰斬。

儘管近來面臨一些阻力，但部分交易員認為長期而言，比特幣價格仍將走高。但也有分析師提出警告，在機構投資人重回市場之前，比特幣可能跌至2萬美元低點。

Galaxy Digital執行長Mike Novogratz周四表示：「我們持續在30,000美元～35,000美元之間進行整理，我們看到的是亞洲賣出，然後美國買回來。中國已經向加密貨幣宣戰，所以我認為我們還在消化這個衝擊」。