LED封裝大廠億光（2393）今年6月營收持續向上，達24.17億元，創下51個月以來新高，月增約6.2%，年增35.34%；第二季營收約67.59億元，季增14.82%，上半年營收126.45億元，年增率達24.41%。

億光第二季營收持續比上季增長，獲利可望持穩高檔，法人估第二季EPS可望在1元以上，上半年每股盈餘將逾2元。

億光第二季營收季增達14.82%，高於法人預期，單季每股盈餘估逾1元。展望第三季進入傳統旺季，加上公司增產，有利下半年表現比上半年更好。

億光第一季營運創佳績，單季每股賺逾1元，達1.03元，優於去年第四季的0.72元，比去年同期的0.14元大幅成長。

隨著LED市況好轉，不可見光產品訂單需求強勁，加上光耦合器等產品價格調漲，億光今年第一季業績表現續旺。營收58.85億元，年增30%，毛利率26%，營業淨利5.23億元，加上業外利息收入及匯兌利益共逾5000萬元挹注；歸屬於母公司業主淨利4.58億元，基本每股盈餘達1.03元，年增6倍。

因應不可見光產品訂單需求強勁，億光繼去年下半年擴充不可見光產能後，今年初再擴不可見光產能。目前新產能已陸續開出，產能利用率拉升到80%-90%，預期將成為帶動下半年營運成長之動能，有利下半年營運表現優於上半年。