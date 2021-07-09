彰化市天祥路中央陸橋下，上午9點55分，林姓駕駛預拌混泥車，因不熟悉路況與路橋高度，整輛車硬闖後車頭整個壓在橋下，經消防局救護人員以破壞工具拉開車體後，將駕駛救出，林男因頭部撞傷，意識不清陷入昏迷，緊急送彰化秀傳醫院搶救中。
「天啊！有這樣硬闖的，路橋明明就很低，難道不知道這樣大車絕對過不了嗎？」今天上午預拌混泥車行駛在天祥路上，接近中央路橋的橋墩了也沒減速，龐大車體硬生生被卡在橋體下，車頭被壓得扭曲，駕駛頭部遭受強烈撞擊，陷入昏迷，路過用路人都看傻了眼，「太天兵了」、「希望人沒事」「太沒經驗了」。
彰化警分局交通隊接到通報後，緊急趕赴現場維持秩序，消防隊也以破壞工作，才拉開車體，拖吊運走。
初步調查，混泥土車是幸豐混泥土公司，駕駛才80年次，研判不熟悉路況和路橋高度，釀成意外，由於駕駛意識不清，還在搶救中，整起肇事事故還待進一步調查。
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