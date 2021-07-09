海盜隊新人聯盟台灣好手鄭宗哲，9日迎來小聯盟首場比賽，在生涯初登場首打席就開轟，生涯首轟、首打點、首得分一起進帳。

曾擔任2019年U18世界盃中華隊隊長的鄭宗哲，從普門高中畢業後以38萬美元簽約金加盟海盜，但去年碰上疫情關係，小聯盟賽事取消，直到今年小聯盟恢復賽事才終於展開職棒旅程。

沒想到終於要等到6月小聯盟球季開打，鄭宗哲卻在開幕前一周，在練習賽時被隊友砸到右眼與眉毛附近，到醫院縫了7針，好在經過休養後無大礙，今天被排名先發打線，擔任二壘手、打第5棒。

首打席鄭宗哲就從勇士先發投手Andy Samuelson轟出右外野全壘打，助隊先馳得點，4局下觸擊短打，他成功跑出一壘安打，並因對手牽制失敗攻佔得點圈，之後靠著隊友安打回來得分。

總計鄭宗哲初登場5打數2安打，貢獻1打點、2得分，打擊率剛好4成，不過球隊遭到逆轉，以7比9不敵勇士隊。