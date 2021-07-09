中國大陸高階通用型空氣壓縮機製造廠力達-KY公布6月、上半年營收不論以人民幣或新台幣計價均比去年同期成長，其中螺桿空壓機6月營收佔比首度突破六成，今年整體營收及獲利將優於去年。

力達6月營收人民幣0.94億餘元，月增11.7％、年成長4.21％；折合新台幣計價3.66億餘元，月增11.3％，年增7.44％。上半年營收人民幣4.59億元，年成長22.07％，折合新台幣計價19.97億元，年增24.73％。

力達表示，力達生產活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品，6月營收佔比分別是23.6％、60.2％及12％，螺桿比重首度突破六成，尤其E系列營收比去年同期翻倍成長，其次是兩級壓縮年增近四成。外銷市場連月受亞洲多國疫情再起的影響，還好中國大陸內需動能支撐下，整體仍能維持穩定成長趨勢。

6月中國製造業採購經理人指數(PMI)由5月的51微幅降至50.9，擴張步伐放緩。力達表示，上游端原材料價格漲勢趨緩，得以減緩各行各業生產成本上漲的壓力，工業需求逐漸恢復，整體中國大陸宏觀經濟仍維持穩定正向態勢。

力達斥資人民幣6億多元，在大陸福建泉州台商投資園區興建新廠，預計年底前完工，最快今年底或明年初正式啟用，生產全系列螺桿空壓機及螺桿主機為主，也會生產部分活塞空壓機。