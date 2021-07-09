天后王菲與小11歲謝霆鋒世紀復合7年，先前網上傳出兩人分手，立刻引來謝霆鋒公司駁斥，上月中網上又流傳一張照片，直指王菲疑似秘密生女，謝霆鋒又當爸。對此，陸媒今報導收到謝霆鋒公司維權聲明，強調全是子虛烏有的傳聞，「謝霆鋒與王菲並未有生育計劃」，要求媒體撤銷刪除新聞。

51歲王菲過去有過兩段婚姻，與竇唯育有24歲女兒竇靖童，與李亞鵬則育有15歲女兒李嫣，王菲和李亞鵬離婚後，曾一度被誤傳要出家，但王菲發聲否認，2014年王菲和謝霆鋒被拍到在愛巢客廳擁吻，世紀復合轟動一時，此後就不斷傳出兩人有意結婚，但當事人否認。

謝霆鋒公司發聲明要求刪文。（圖／取自新浪娛樂）

而謝霆鋒與張柏芝分手後，2018年張柏芝生下第三胎，孩子的爸卻保密，當時外界一度狂傳孩子的爸可能又是謝霆鋒，讓謝霆鋒打破沉默回應：「本人感情生活穩定，我亦只是Lucas及Quintus的爸爸，亦必定會盡心盡力做好這爸爸的責任。」希望外界不要再助長謠言。

代理委託書中可見委託公司是謝霆鋒的「鋒味」，並加蓋了公司印章。（圖／取自新浪娛樂）

上月中，港媒報導王菲疑似低調生下第三胎，稱謝霆鋒開心說「終於有完整的家」，但照片都極其模糊。據《新浪娛樂》報導，最近收到謝霆鋒公司投訴，澄清網上關於「謝霆鋒分手」、「王菲生女」、「謝霆鋒改遺囑」等都是假消息，謝霆鋒先前就闢謠過生兒育女傳聞，目前和王菲也沒有生育計畫，認為該消息對謝霆鋒的形象和名譽造成影響，要求刪文，委託書中更可見委託公司是謝霆鋒的鋒味（天津）食品技術有限公司，並加蓋了公司印章，以證明身分。

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