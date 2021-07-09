【旅奇傳媒/責任編輯-楊昀潼】古鎮旅遊一直是旅客走訪大陸中相當喜愛的旅遊主題，歷經千百年的洗鍊，不同古鎮的民居建築各有其別緻韻味，除了熱門知名的古鎮之外，以下列舉海旅會推薦必訪古村古鎮，遠離現代都市的喧囂，來一場魅力的古典村鎮巡禮。

安徽-呈坎古鎮

位於安徽黃山市的呈坎古鎮，極具特色的八卦格局與橫豎其中的小橋流水，保留了宋代到清代之間的古典徽派建築，隨便一個風景都像是清新優雅的山水畫，古鎮由一條河川南北穿過，把呈坎分割成八區塊，但這八個區塊卻又彼此巷弄縱橫相接，宛如一幅完整的九宮八卦圖。夏季的呈坎遍佈荷花，一片荷葉加上點綴其中的古建，也能欣賞到精緻的石雕與磚雕工藝，逛起來非常愜意。

▲呈坎古鎮具有巧妙的風水安排。 圖：Shutterstock／來源

江蘇-甪直古鎮

江南的水鄉古鎮不勝枚舉，但有其中許多代表性的古鎮值得走訪，位於江蘇蘇州的甪直古鎮（甪音同“路”），有著東方威尼斯的美稱，具有江南古鎮的經典特色美景，穿梭其中的小船是旅遊江南水鄉的必遊體驗；古鎮中有數十座從宋朝就留存下來的古橋，也能在鎮上的古裝攝影店打扮一番，再到街上拍個過癮。街上的古建看似純樸，但細心觀察可以發現各個做工考究、雕工精細，古鎮中的千年銀杏樹更是必訪景點。

▲古橋老街富有江南水鄉韻味。 圖：Shutterstock／來源

浙江-南潯古鎮

浙江杭州的南潯古鎮，身為江南六大古鎮之一，經典的斑駁古橋與碧綠流水、點綴楊柳的民居古建，裡裡外外充滿了雅緻恬靜的氛圍。特別的是由於西洋風在這裡盛行一時，因此這裡也是難得中西風格並存的古鎮，古鎮中有許多精緻的私宅園林，喜愛園林造景的旅人一定能大飽眼福。

▲百間樓沿河蜿蜒而建，詩意十足。 圖：海旅會／來源

雲南-和順古鎮

位處雲南騰衝西南方的和順古鎮，古時曾是人民南來北往的交會之地，也因為距離緬甸僅有70公里，因此許多人會在此做起玉石生意，造就古鎮的繁榮。古鎮中可以發現融入的西方建築特色，既有徽派粉墻黛瓦的身影，也有栩栩如生精美的門窗木雕。由於過往到緬甸互相往來的人數眾多，使得這裡成為僑鄉，因此回鄉的許多僑民自然的融入了不同想法去建築宅院，走在巷弄中、拐個彎，都能發現不一樣的驚喜，這裡有許多店舖，可以在古鎮中尋求多元的休閒體驗，是旅遊雲南的值得推薦旅遊的古鎮。

▲和順古鎮依山傍水，是有名的僑鄉。 圖：Shutterstock／來源

走過古鎮，都能吸收到不同的人文資訊與風景，安排古鎮旅遊清單，將想要玩的古鎮都一一攻略吧！想更知道大陸哪裡玩、怎麼玩，可以查詢海旅會網站一起雲遊、探索大陸。

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）