台灣疫苗量不足，許多民眾為搶數量不多的殘劑，通通豁出去，藥害救濟基金會董事長陳昭姿今發文表示，收到醫院通知今天最多可能有13劑殘劑，她為了有呼吸道疾病的妹妹請假去排隊，到了現場卻發現早就排滿了，還有民眾在清晨五點就來排隊卡位，讓她感嘆自己實在太天真，原來想打殘劑比入學考試還難，引發網友討論。

藥害救濟基金會董事長陳昭姿今在臉書發文表示，醫院昨天公布7月9日最多可能有13劑的殘劑，但民眾需要在早上10點半前到現場排隊、領號碼牌。她為了有呼吸道疾病的妹妹，今天早上特別請假2小時，打算到醫院門口排隊。

陳昭姿指出，到了醫院門口，卻看到有一群被線圍住的民眾，湊近數了一下，發現已經有15人在等待，詢問旁邊負責門禁、篩檢的工作人員，才知道有人在清晨5點就來排隊了，而13個名額一下子就滿了。誇張的狀況，讓她忍不住大嘆「我太天真了，原來想打到殘劑比入學考試還困難」。

貼文引起許多網友討論，「苦了那些沒有資訊痴痴等待的人，如果沒有美國和日本的幫助，台灣要如何度過這次的難關，真的不敢想像」、「沒有從前一天晚上開始排就算很好了」、「想要打個疫苗還真是辛苦」、「問題就在於疫苗不夠」。