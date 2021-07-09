3名年輕男子騎機車擅入管制區的砂婆噹溪戲水遭警方取締。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

悶不住了！23歲李姓男子本月6日從新竹搭火車到花蓮，與鄭姓及黃姓友人敘舊，由於近日天氣酷熱，鄭、黃2人盡「地主之誼」，3人相約到秀林鄉砂婆噹溪戲水，巡邏員警見狀，儘管3人皆有佩戴口罩，不過因擅入管制區域，取締後也依法函報花蓮縣衛生局裁罰。

李男和鄭，黃2人認識多年，分別在花蓮及新竹工作，6日上午，李男搭乘火車，從新竹遠征2百多公里到花蓮找鄭，黃，2人見炎炎酷暑，決定帶李到砂婆噹溪涼爽一「夏」，選在午餐後，共乘2部機車一路進入水源村。

3人抵達後，直接穿越水源社區到砂婆噹溪邊，因清澈見底的河水令他們十分興奮，有說有笑地走向冰涼的溪流裡頭，涼爽快意從腳底直衝腦門，3人早已忘記目前仍處在三級警戒管制狀態，直到吉安警分局水源派出所獲報趕至現場後，快樂時光瞬間化為泡沫。

警方表示，到達現場時，3人皆有戴上口罩，不過違法闖入公告禁止區域，仍依法將3人函報衛生局裁罰，可處3000元以上，15000元以下罰鍰。

吉安警分局表示，疫情目前雖趨緩，不過三級警戒尚未解封，仍不可掉以輕心，應隨時保持高度警戒，加上室內外不當群聚是疫情破口的主因之一，民眾切勿輕視，以免荷包大失血。