【旅奇傳媒/記者-王政】台灣擁有眾多的離島，它們憑藉著優美的海域景致與慢活的步調，成為台灣民眾乃至於國際旅客鍾愛的旅遊目的地，尤其第一大離島─澎湖更是眾人的旅遊首選，每當旺季期間可說一房難求，因此不論飛航的航班，到由本島縣市出發的客輪，都需求十分暢旺。

看好市場的旺盛需求，雖然目前為了圍堵疫情全國仍在警戒階段，但隨著確診數字持續降低，也讓市場開始看見恢復的曙光。為此，台南的業者特別規劃恆星客輪與雙吉福氣號，屆時將以天天出發、龐大的運能，帶領旅客在解封後，可由台南將軍港出發，前往澎湖東吉島、西吉，以及七美後再返航，以1日生活圈的方式深度感受在地風光，迎戰可期待的國旅大爆發市場。

▲台南市馬沙溝觀光休閒協會攜手在地開闢將軍港直航澎湖的客輪，將提供市場更多元的選擇。 圖：台南市馬沙溝觀光休閒協會／提供

對於在地願意投入布局將軍港的客輪市場，台南市馬沙溝觀光休閒協會理事長陳啟宗表示，當初因為看到布袋每年到澎湖遊客需求量都十分強勁，尤其布袋港前往馬公航線十分多。

後來經過地方的審視與評估後，恆星船公司發覺其實將軍港也有著與布袋港一樣獨天優厚的發展條件，加上將軍港距離東吉島與七美島十分近，因此如果開闢航線後，遊客便可以直接由將軍港出發，輕鬆造訪七美或東吉島。

而雙吉福氣號則是因為詠傑海運董事長鐘順祥就是東吉島民，因為看見家鄉偏遠地帶，為了回饋自己的家鄉，因此義無反顧的返鄉投入交通船載客的事業，更斥資5000萬打造可載客149人的雙吉福氣號新船，讓旅客僅需1個小時的航程便能抵達澎湖東吉。

▲雙吉福氣號。 圖：台南市馬沙溝觀光休閒協會／提供

而馬沙溝觀光休閒協會在接觸兩位老闆後，十分感動他們的付出，因此決定協助2家船公司進行推廣，並於2021年陸續駐港，不僅為將軍漁港注入新力軍，也帶動將軍漁港邁入多元化的經營，更同時增加遊客帶動商機，一起為在地拼觀光。

陳啟宗強調，綜觀目前前往澎湖的客輪市場，仍由布袋港出發到馬公市的航線居多，僅有少數直達七美及東吉島，馬沙溝觀光休閒協會長期駐點將軍漁港，針對在地進行遊客調查後，發覺有許多遊客需求及未來漁港觀光開發的需求。

因此協會積極攜手地方進行轉型與升級，並結合雲嘉南濱海國家風景區管理處來做整合產業及觀光，同時結合七美及東吉島做1、2日遊的特色遊程，期盼讓遊客多停留將軍區，進而為在地帶來更多的消費，帶動馬沙溝整體經濟。

值得一提的是，每年的一見雙雕的沙雕及將軍吼都在馬沙溝舉辦，暑假期間更吸引許多年輕人到訪，可說是一個很有潛力開發的漁港，未來可發展性的觀光需求十分強勁。

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