去年林姓男子開車行經台北市萬華區一處路口，他綠燈直行不料一名疑以喝酒的路人突然跑步衝出，他立即煞車，但遭北市交通裁決所認定「行人穿越道有行人通行，不暫停讓行人先行」裁罰2000元，林男提起行政訴訟，台北地方法院撤銷處分、林免罰。可上訴。

北院認為，林男在未及2秒鐘及極短距離下，實在沒辦法遵循行政法上義務之可能性，當無駕駛汽車行經行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過之違反，裁決所不得遽予裁處，因此撤銷罰單。

林男提告表示，去年11月30日他開車行經環河南路2段與和平西路3段時，車輛是綠燈直行，在事發前2秒行人號誌為紅燈，且行人是飲酒後衝出，他發現後立即煞車，但由於行人跑步衝出僅有2秒時間反應，正常均無法反應，進而肇事。

林男說，事發當時舉發機關警員認為此案並無違規行為，故並無開罰，但他卻在2個月後收到北市交通裁決所的裁罰，開罰警員並非現場人員並不了解狀況等情，他請求法官將原處分撤銷，北院認為客觀情狀他已無法暫停讓人先行通過，撤銷2000元罰款。