DJI（大疆創新）宣布正式發表 DJI Pocket 2 雲霧白限定套裝。該套裝是繼 DJI Pocket 2 經典黑色款之後推出的全新配色套裝， 主要包括雲霧白 DJI Pocket 2、雲霧白全能手把及全新設計的掛繩。雲霧白是 DJI 獨創機身顏色，靈感源於瞬息萬變的夕陽暮色，它並非純白色，而是融入粉和灰兩種色調， 更符合時下年輕世代的美學偏好。

DJI Pocket2 雲霧白依然遵循 DJI 的設計理念。機身尺寸與口紅相仿，117 克重量，戶外攜帶無壓力；外型線條流暢，握感舒適。此外，全新設計的趣味掛繩，方便使用者取用和穿戴，亦能與「OOTD」隨心配搭，盡顯個人潮流風格。

DJI Pocket 2 雲霧白關注日常拍攝與內容分享之需求，在影音品質、多場景玩法、智慧剪輯與分享等方面大幅提昇使用者體驗。影像方面，DJI Pocket2 雲霧白搭載 1/1.7 吋感光元件與 20mm 等效焦距的 f/1.8 光圈鏡頭，拍攝品質更佳，視角更廣闊；可拍攝 6400 萬像素照片和 4K/60fps 影片，並支援 8 倍變焦。配備 DJI 的三軸雲台增穩技術，DJI Pocket2 雲霧白在任何姿態下都能捕捉穩定流暢的畫面；使用 1080p 拍片模式時，續航可達 140 分鐘。

DJI Pocket 2 雲霧白配備 DJI 獨創的矩陣收音系統， 機身內建四個方向的麥克風，支援立體聲錄製、聲場跟隨、聲音變焦、拾音指向性切換和智慧降風噪等創新功能，相比第一代產品大幅提升聲音收錄綜合效果，為使用者帶來「聲」臨其境的聆聽享受。

此外，DJI Pocket 2 雲霧白機身內建觸控式螢幕和迷你搖桿，無需連接手機就能控制相機，單機操作便捷且舒適。底座可拆式設計讓相機擁有更大潛能，它猶如全能「機關」， 支援配搭多種配件使用，解鎖不同場景的新奇玩法。DJI Pocket 2 雲霧白套裝包括最受 歡迎的全能手把配件，彙整 Wi-Fi、藍牙、無線麥克風接收器、1/4” 螺紋口、揚聲器和 3.5mm 音訊連接埠，協助使用者輕鬆拍攝！

隨著時代發展，影片逐漸成為深受大眾喜愛的 溝通方式。DJI Pocket 2 雲霧白正是因應短片拍攝而生，助你輕鬆記錄生活，即時分享美好瞬間。DJI Pocket2 雲霧白具備智慧跟隨、一鍵軌跡延時、慢動作、全景拍照、自動美顏、Story 模式等多種智慧拍攝功能，減低影片創作難度。為方便使用者快速剪接影片並分享至社群媒體，其適配的應用程式 DJI Mimo 支援素材下載、剪接、分享等一系列智慧功能， 亦內建影像編輯器和豐富的剪輯範本，使用體驗流暢，讓你快拍快剪，便捷分享。新增一鍵剪輯功能，運用 AI 剪輯演算法自動選出素材中最合適且精彩的片段，加入精美的影片效果和配樂，讓每個人拍攝的影像輕鬆化身獨家記憶。

自 2018 年 DJI 發表第一代智慧口袋相機，DJI Pocket 憑藉產品性能迅速成為部落客必備的 Vlog 拍攝神器。2020 年推出的 DJI Pocket2 全面升級並重組了產品性能， 進一步讓口袋相機成為更多人首選的拍攝器材。而本次全新色彩套裝上市，外觀革新但性能依舊。DJI Pocket 2 雲霧白限定套裝官方售價為 NT$ 14600，包括 DJI Pocket 2 單機 × 1，保 護殼 × 1，掛繩 × 1，迷你搖桿 × 1，全能手把 × 1，充電線(單頭)× 1，腕帶 × 1， 手機連接頭(Lightning)× 1，手機連接頭(USB-C)× 1，即日起於 DJI Store 線上商店、線下授權體驗店以及其他合作夥伴開始接受預購。

適用於 DJI Pocket 2 的保障專案 DJI Care 隨心換同步發售，提供全方位意外保障解決方案和國際保固服務，只需支付替換費即可享受極速換新，無懼跌落撞擊、進水等意外 狀況導致的產品損壞。DJI Care 隨心換 1 年版售價為NT$990，提供 1 年内 2 次低價 替換權益;2 年版售價為 NT$ 1590，提供 2 年内 3 次低價替換權益和第二年官方保固服務。