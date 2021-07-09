受到太平洋高壓影響，全台高溫炎熱，連帶用電量預估再創新高，9日預估最高用電量3840.0萬瓩，逼近歷年最高用電量。

氣象局預估，9日各地天氣晴朗炎熱，中午前後宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號。

台電預估，9日預估最高用電3840.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力4232.2萬瓩，預估尖峰備轉容量392.2 萬瓩，備轉容量率為10.21%，供電燈號亮出供電正常的綠燈。

回顧本周供電狀況，8日各地天氣炎熱，尖峰用電量出現在在下午1時43分，最高用電量達到3799萬瓩，實際備轉容量380.6萬瓩，備轉容量率約10.02%，供電顯示綠燈。根據統計用電量創下用電史上單日總排名第5名，同時也是歷年7月單日用電第2高，今年用電第4高等3項用電紀錄。