阿里山國家森林遊樂區射干菖蒲盛開。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

林管處在步道入口設置實聯制告示牌，提醒民眾共同配合落實防疫措施。（嘉義林管處提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央流行疫情指揮中心公告延長三級警戒至7月26日，並經評估在落實防疫措施下適度開放戶外場域，阿里山國家森林遊樂區遊客總量管制人數下修為3000人、鰲鼓濕地森林園區1000人，開放所轄33條自然步道，另，室內場館及臺灣一葉蘭自然保護區（眠月線）則不開放。

嘉義林管處轄管包括關仔嶺大凍山步道、獨立山步道、奮起湖大凍山步道等33條自然步道及楠溪、焙仔桶、瀨頭、南山等5條林道均開放，其中特富野古道為減少對部落居民干擾，僅開放自忠端入口至步道3.7K折返；觸口自然教育中心、阿里山遊園車、室內場館及臺灣一葉蘭自然保護區（眠月線）均不開放，步道入口處皆設有QR Code實聯制，請民眾務必配合落實防疫措施，配戴口罩並保持社交距離。

嘉義林管處副處長李定忠說，森林育樂場域實施遊客總量管制，阿里山國家森林遊樂區入園人數達2000人時，林管處將透過台18線CMS資訊可變標誌、LBS 簡訊、警廣等系統通知遊客；達2500人時，則會通知遊客轉往其他景點，並請保全人員於園區入口啟動管制。

嘉義林管處為減少現金支付接觸，鼓勵遊客可透過線上平台購買遊樂區電子票券，另，入園時須於大門量測體溫及實聯制登記，第一管制哨也設有自動量測體溫感測器，在場域內均需配戴口罩，禁止戶外10人、室內5人以上群聚，需維持「室內1.5公尺、室外1公尺」社交距離。