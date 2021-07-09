近期登革熱病媒蚊指數大幅上升機率相當高，戶外擺設防撞輪胎需鑽孔避免積水。(台南市登革熱防治中心提供／曹婷婷台南傳真)

疫情趨緩，但近期登革熱病媒蚊指數大幅上升機率相當高；台南市登革熱防治中心指出，本周監測誘卵桶陽性率60％、卵數500粒以上里數分別為永康區三民里、安南區布袋里、南區大成里、大林里、明德里，另，永康區、歸仁區指數上升幅度較高。登革熱防治中心呼籲，一發現陽性積水容器就開單，4月迄今開出126張舉發通知單。

近期梅雨解決台南旱象，但持續降雨，卻也使得積水容器大增，成為登革熱病蚊媒適合生長的溫床。登革熱防治中心指出，新冠肺炎疫情牽動登革熱疫走向，以往登革熱都是境外移入後造成傳播，去年跟今年都因防疫，入境管制嚴格，境外感染案例大幅減少，台南今年初至今僅1例境外移入登革熱病例。

不過，從5月底陸續降雨後，連續幾周監測發現，多處社區誘卵桶平均陽性率增加，且因校園停課後，很多學校沒有人力在雨後第一時間清除積水容器，易淪為防疫死角，均已請各校加強防治。

根據監測顯示，上周僅有南區大成里、大林里誘卵桶監測平均陽性率60％以上且卵粒數500粒以上，但，本周誘誘卵桶陽性率60％且卵數500粒以上里數，分別為永康區三民里、安南區布袋里、南區大成里、大林里、明德里，除了大成里，其他4里都必須實施預防性化學防治。

登革熱防治中心提醒，民眾務必於降雨後，立即巡查地下室、頂樓、陽台、排水槽、戶外放置的容器、水桶、帆布、金爐、輪胎、花盆底盤等有無積水，請速將積水清除並將容器妥善收置及疏通排水孔，尤其是易積水地下室與菜園、花園等儲水容器，加強巡檢儲水容器加蓋或細紗網，以避免孳生病媒蚊。若未清除，只要有0.5公分的積水就能讓病媒蚊（埃及斑蚊及白線斑蚊）於積水處產卵，一周左右即可羽化成蚊。

此外，台南市環保局5月以來累計巡檢1200處營建工地，其中，查獲35處有明顯積水，所幸，並未發現孑孓。環保局也提醒，工地若因登革熱防治不力遭到告發，情節嚴重者罰款外還可能面臨停工。