交通部將2022年訂為鐵道觀光旅遊年，台鐵除規劃一系列觀光列車，也要在全台8個重點車站打造禮賓室，而目前進度最快的花蓮車站禮賓室，進度達98％，預計2022年元旦完工，裡頭設置吧檯、沙發座位區等，未來將由雄獅集團負責營運。

台鐵局表示，為深化台灣鐵道旅遊魅力，除全台獨有「鳴日號」觀光列車外，後續也會有其他觀光列車，更要在花蓮、南港、新烏日、新左營、枋寮、基隆、羅東、台東等8座主要車站，打造台鐵禮賓室。

台鐵第一座專屬禮賓室位於花蓮車站後站，2層樓空間，設計概念是結合在地人文特色，並就地取材，使用舊站體原本的石材用於地板、牆面、裝飾。

1樓空間在中間設置設置橢圓形吧檯，兩側則設置灰色沙發座位，未來提供特色餐點、飲品，同時提供充電插座、WiFi。禮賓室盡頭，灰色牆面上有代表台灣鐵路的為裝飾，兩側樓梯連接2樓前後戶外觀景台，在室內也設有階梯式觀景台讓旅客可以俯瞰整個禮賓室。禮賓室目前完成98％，預計完工後會交由雄獅旅遊營運。