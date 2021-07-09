健亞(4130)轉投資浩宇生醫聚焦式超音波治療系統(NaviFUS R)獲得衛福部食藥署(TFDA)的許可，9月將於林口長庚醫院展開一項嶄新的臨床試驗，以放療(radiotherapy)合併聚焦超音波打開血腦屏障的「加乘」作用，提升放療的整體治療效果，用於治療末期原發性腦瘤病患。

浩宇已在去年的國際聚焦式超音波研討會(ISFU，2020)及今年的國際治療超音波年會(ISTU，2021)陸續發表了關於血腦屏障開啟提升放療效果的演說報告，利用動物實驗初步證實了腦部組織的氧含量，在開啟血腦屏障後獲得顯著提升，致使放療效果增強而產生抑制腫瘤生長的結果，可於低放療劑量便出現高劑量的治療效果，且並未觀察到如高劑量放療的嚴重副作用。

此合併治療的「加乘」效果，原理來自於腫瘤區域血流及氧氣常因生長過快而供應不足，放射線照射時不易生成自由基，導致放療效率低落；血腦屏障開啟預期可改變腫瘤附近的微環境，且提高腫瘤組織的血流及含氧量，促進自由基形成而產生放療增敏（radio-sensitization）作用，使相同劑量的放療在不增加更多的副作用下帶來更好療效。

另外，浩宇正於林口長庚執行的血腦屏障開啟合併大分子標靶藥物癌思停(Avastin R)試驗，初步結果顯示這項長期搭配藥物並重複開啟血腦屏障的試驗，無惡化存活期指標合乎預期；同步並規劃於史丹福大學進行之類似試驗，預計於年底前通過美國FDA的IDE審查。