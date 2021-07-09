工業電腦廠振樺電(8114)三大事業部訂單需求回升，雖面對缺料缺櫃干擾出貨進度逆風，今年營運已自谷底重返成長軌道。展望後市，公司認為缺料缺櫃仍為主要變數，但預期隨著供應鏈缺口緩解，下半年營運表現有望逐季成長，對今年展望維持審慎樂觀。

振樺電股價5月中下探66.5元的近14月低點，隨後於69.9～72.8元區間盤整。受營運動能回溫激勵，今（9）日開高後在買盤敲進下放量勁揚，最高上漲6.59％至76元，回升至2個月高點，早盤維持逾5％漲幅，領漲工業電腦族群。三大法人本周迄今買超12張。

振樺電公布6月自結合併營收7.78億元，月增13.39％、年增達12.48％，為今年來高點。帶動第二季合併營收21.27億元，季增7.83％、年增達11.89％。累計上半年合併營收41億元、年增8.9％，改寫同期第三高，若排除匯率影響為年增約15％。

振樺電指出，目前集團接單暢旺、訂單能見度高，但缺料缺櫃導致上半年訂單達交率未達7成。其中，POS事業部上半年營收年增約1成，KIOSK事業部年增達78％，瑞傳的工業電腦事業部則因專案出貨遞延，營收表現持平。

展望後市，振樺電表示，印度、日本、歐洲POS通路動能強勁復甦，目前POS製造排程已累積達第四季。KIOSK自助倉儲（Self-Storage）打入美國前五強中的二大終端營運商，合約包括硬體軟體及3～5年維運服務整體解決方案，將自第四季起逐步貢獻營收。

而瑞傳的工業電腦業務接單亦達年底，隨著策略股東華碩資源挹注，延遲專案下半年可望逐步出貨。同時，歐洲瑞傳掌握重要電動車充電樁龍頭運算控制平台需求，將為明後年重要成長引擎。POS成功切入全球零售250強集團客戶，將是未來2～3年重要成長動能。