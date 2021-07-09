MCU(微控制處理器)市況緊張，漲價聲頻傳，新唐(4919)第2季營收季增加5.38%、創歷史新高，展望第三季MCU市場持續暢旺，收購的效益也可望在長線發酵，今放量走高，盤中攻上漲停，寫掛牌以來新高。

新唐受惠筆記型電腦需求持續暢旺，加上漲價效應，6月營收達37.48億元，月增加11.19%，年增加244%，寫下歷史次高，累計第2季營收106.15億元，季增5.38%，創歷史新高紀錄。

MCU市場供貨緊張狀況未見舒緩，目前整體公司缺口持續逾2成，但目前消費性電子市場需求持續暢旺，晶圓缺貨狀況幾乎確定延伸到明年，MUC未反映晶圓成本，也陸續喊出漲價，第三季新唐仍有漲價空間，另外，全球IDM大廠目前已經將產能強化在車用、工控等高階消費性市場，這只會讓消費性產品用MCU供給更為緊張，新唐下半年營運動能支撐強勁。

新唐除可受惠MCU市場大好以及漲價潮外，新唐在去年9月完成收購日本松下半導體事業(PSCS)，重新命名為新唐日本子公司(Nuvoton Technology Corporation JapanNTCJ)，NTCJ鎖定影像感測器、物聯網、電池管理系統等三大市場，產包含有3D TOF感測器、MCU、MOSFET、5G訊號放大器等，也對新唐產品的廣度有明顯貢獻。

不僅是新唐，另一家MCU廠盛群(6202)也傳出有鑑於晶圓喊漲，為反映成本，盛群擬自8月1日開始，約有80%產品漲價10~15%，在產能部分，預計將可以反映在第三季營運表現。