巧新(1563)在高端客戶需求攀升下，6月營收6.61億元，月增9.03％、年增39.77％，上半年營收為37.88億元，年增60.94％，回到2017年上半年水準。

巧新主要客戶都是高端車廠，隨著景氣逐漸的回溫，富人對於超跑、豪華汽車的需求明顯增加，包括賓士、保時捷、法拉利等車廠的訂單及銷售表現也水漲船高，巧新目前雲林斗六廠維持相當高的稼動率，今年上半年的營收已經超越疫情前水準。

除了燃油車外，巧新也進軍電動車市場，法拉利預計2025年推出第一款純電車款，其餘汽車大廠亦紛紛宣布品牌電動化的計畫時程，而輕量化為電動車續航力關鍵，巧新鍛造輪圈可兼具有安全強度高、輕量化、少量多樣化等優勢，目前公司與主要超跑及豪華汽車品牌車廠客戶也密切共同開發設計多款客戶製化輪圈。

由於公司以外銷為主，雖然終端消費者對豪華汽車的需求上升，眾豪華品牌車廠的接單狀況暢旺，但目前美西、歐洲塞港及運費價格上漲等因素干擾訂單出貨時程，營收的表現也要視船期狀況而定。