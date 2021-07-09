台東縣成功鎮的漁民引用綠島曬章魚的傳統保存技術，將新鮮章魚綁在竹竿上曬乾，便於保存。（蔡旻妤攝）

台東縣成功鎮的漁民引用綠島曬章魚的傳統保存技術，將新鮮章魚綁在竹竿上曬乾，便於保存。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣成功鎮的漁民引用綠島曬章魚的傳統保存技術，將新鮮章魚綁在竹竿上曬乾，便於保存。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情三級警戒期間，大型餐廳無法營業，導致漁民的漁獲銷售欠佳，除了價格滑落，部分非家常菜使用的魚種也面臨滯銷，像是東部盛產、卻不易處理的大章魚，台東縣成功鎮的漁民引用綠島曬章魚的傳統保存技術，將新鮮章魚綁在竹竿上曬乾，便於保存。有趣的是，當漁民把大章魚高掛在家門口，卻有不知情的民眾驚訝表示「很特別！第一次看到用章魚當旗子，還是風箏？」

東部持續高溫，成功鎮漁民趕緊在家裡把捕到的八爪大章魚撐開綁在竹竿上，高掛在家門口，近期這景像在成功隨處可見，成為漁港小鎮特色又富人情味的景觀，卻被市區民眾誤以為是罕見的旗子，路過的李姓民眾說「很特別，第一次看到用章魚當旗子」，也有人說是風箏。

成功的鄭姓居民逗趣表示：「章魚軍機注意，公所廣播，位於台灣東部空域高度50公尺的章魚軍機注意！你已接近我領空，影響我成功鎮領空，影響我飛行安全，請立刻迴轉脫離。」逗樂不少當地居民。

鎮上的漁民笑著說，這不是旗子，是要曬成魚乾，由於大章魚是餐廳用的菜色，但受疫情影響，大餐廳都關門，沒人要買，於是引進綠島漁民保存漁獲曬魚乾的技術，把大章魚高掛曬乾。

許姓漁民說，以往得曬1個星期，近期已進入酷熱的暑季，像這樣的大熱天，曬3天即可保存1到2年，他說，小時候住在綠島，看爸爸捉到章魚曬乾，因此學會了這樣的保存技術，並說經過日曬的章魚乾，完全沒有水份，風味有別於新鮮的章魚，適合包肉粽或是魯肉，是兒時難忘的好滋味。漁民也說，雖然曬乾後價錢不同，但若保存得宜，等疫情過後再拿出來賣，多少可補貼這段期間的損失。